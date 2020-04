León dormido

Carlos Zambrano aun no puede ser dado de alta, pues en el hospital donde realizará su rehabilitación podría contraer coronavirus

Pese a que ya se encuentra recuperado de la lesión en la costilla durante el último partido de la Superliga, en el cual salió campeón Boca Juniors, el diario Olé informó que Carlos Zambrano aun no puede recibir el alta médica: “Debería asistir a una clínica para realizarse los estudios correspondientes y, en este momento, eso no es recomendable. “Preferimos que siga en su casa y no exponerlo por la pandemia”, cuentan en el club”, es lo que publicó el medio argentino.

Cabe señalar que en un momento se indicó que esta para favorecía al defensor central, pues tendría tiempo para recuperarse, pero el coronavirus está colapsando los hospitales de todos los países, y Argentina no es le excepción, por lo que exponerlo a una rehabilitación implicaría un fuerte riesgo de contagio. Cabe señalar que, según la OMS, dicho país lleva 1.451 infectados y 44 muertos.

La primera etapa del León en el cuadro xeneinze definitivamente no a sido la mejor, pues solo pudo disputar dos partidos, uno en Copa Libertadores ante Caracas en Venezuela, y luego ante Gimnasia, cuando se retiró lesionado.