Leonardo Bonucci llevará a la Juve a los tribunales

El triste final entre Leonardo Bonucci y la Juventus (que a estas horas también afronta el positivo de Pogba) sigue con fuerza. El defensa acaba de iniciar una nueva aventura en el Union Berlín, donde se vio obligado a marcharse porque la Vecchia Signora ya no lo tenía en sus planes técnicos. Y el italiano, tal y como informa La Gazzetta dello Sport, ha decidido demandar al club donde defendió por mas de 15 años.

Bonucci pediría una indemnización por daños profesionales y de imagen por la supuesta falta de condiciones adecuadas para entrenar y prepararse. La Juve lo dejó fuera de su plantilla, permitiéndole entrenar de noche o en horarios diferentes a los de sus compañeros, sin reunirse nunca con el cuerpo técnico de Allegri.

Además, no pudo acceder al gimnasio, piscina y restaurante: un trato anormal definido que le ha llevado a la separación, pese a haber pedido varias veces poder volver a trabajar con el resto del personal.

Bonucci aclaró que el importe final que ganaría con el juicio se entregaría a la asociación Neuroland, que apoya a las familias de niños hospitalizados en el departamento de neurocirugía del hospital Regina Margherita de Turín, ahora Live Onlus, que a través de subastas de material perteneciente a alta Deportistas de nivel, adquiere y dona desfibriladores para sociedades deportivas, colegios y ayuntamientos.

Bonucci jugó entre 2010 al 2023 en la Juventus donde vistió 357 veces la elástica Bianconeri, en 2017 ya había dejado la entidad turinesa para jugar en el Milan antes de nuevamente retornar en 2018.

⚠️ Leonardo Bonucci will initiate legal action against Juventus.

“Lack of adequate training conditions available to him, damage of image and professional nature”.

Any gainings will be donate by Bonucci to Neuroland charity, supporting families of children hospitalised in Turin. pic.twitter.com/aTkLQOVU2r

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 12, 2023