Lewandowski: “El The Best es más importante que el Balón de Oro”

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, comparó el The Best y el Balón de Oro

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, comparó el The Best y el Balón de Oro. El delantero polaco consiguió el premio de The Best como mejor jugador de la temporada 2021. Lionel Messi consiguió el Balón de Oro 2021, derrotando a Lewandowski y Jorginho.

“He estado pensando últimamente y he llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí es más fundamental. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. En cambio, profesionales del fútbol y prensa votan en el de la FIFA. Tal vez en el ránking de prestigio, el Balón de Oro esté mejor posicionado, pero el reconocimiento que recibí al ganar The Best me enorgullece porque sé lo duro que trabajé durante muchos años”, comentó el delantero de 33 años.

Sobre la votación del Balón de Oro: “Yo sí lo voté porque aprecio lo que hizo este año y antes. Messi decía que me votaría para el Balón de Oro. ¿Su punto de vista cambió más tarde? No lo sé”.

Finalizó su entrevista comparando a los dos grandes futbolistas, como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo: “Cristiano es tres años y medio mayor que yo y todavía marca mucho. Cuando su equipo recupere el equilibrio, podrá volver a marcar goles. Y Messi es un tipo diferente de jugador. A la edad de Cristiano le será más difícil mantenerse en su nivel goleador”, sentenció.