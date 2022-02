Lewandowski: “Que Haaland tenga potencial no significa que vaya a ser una estrella”

Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se pronunció con respecto al gran nivel de Erling Haaland en el Borussia Dortmund

Puso paños fríos. Robert Lewandowski, delantero del Bayern Múnich, se pronunció con respecto al gran nivel de Erling Haaland en el Borussia Dortmund. El delantero polaco reconoció la gran calidad de la estrella del fútbol alemán, pero se negó a hablar de su nivel en el futuro.

“Lewa” dijo lo siguiente: “Es un tipo de jugador diferente a mí. Es fuerte, rápido, físico. Su juego se basa en eso. Tengo cualidades diferentes. El hecho de que alguien tenga un gran potencial no significa que se convertirá en una estrella durante muchos años.”.

En ese sentido, agregó: “No me gusta comparar a un jugador de 33 años con uno de 21. Cada uno tiene su propio desarrollo. Pero, por supuesto, Haaland es un gran jugador y es un placer verlo”.

EL BALÓN DE ORO:

El crack polaco habló del Balón de Oro: “He estado pensando últimamente en los premios The Best y Balón de Oro. He llegado a la conclusión de que el premio de la FIFA sí importa más. En el Balón de Oro solo votan periodistas, no hay una verificación clara. Profesionales y prensa votan en el de la FIFA. Los capitanes y seleccionadores pueden evaluar de una forma más realista y objetiva nuestras actuaciones”.

Por último, añadió que: “No es que no pueda dormir después de no ganar un premio, preguntándome en qué fallé. Especialmente porque me he dado cuenta de que la política en el fútbol también juega un papel a veces. Los resultados de estas votaciones no afectan de ninguna manera en mí”.