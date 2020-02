Liga 1: Resultados y tabla de posiciones de la fecha 4 del Apertura

Alianza Universidad de Huánuco aprovechó la caída de Universitario y se adueñó del primer puesto del torneo al vencer 1-0 a Cienciano

Culminó la jornada 4 del Apertura y dejó como líder a Alianza Universidad que se impuso en su casa 1-0 ante Cienciano con gol de Maidana. A esto se suma que, los azulgranas son los únicos que no han perdido en el torneo, y tienen puntaje perfecto, 12 de 12.

Los compadres alianza Lima y Universitario no la vieron en esta fecha 4. los cremas cayeron en casa 2-0 ante Vallejo, mientras que los grones no pudieron de visita ante Ayacucho FC y perdieron 2-0.

Por su parte, Sporting Cristal tampoco sumó de a tres en el estadio Alberto Gallardo, cedió un empate 0-0 ante Sport Huancayo que jugó con suplentes.

RESULTADOS 4ta FECHA

JULIACA: Binacional 1-0 UTC

LIMA: Dep. Municipal 1-1 Carlos Stein

LIMA: Sporting Cristal 0-0 Sport Huancayo

SULLANA: Atlético Grau 2-3 Sport Boys

CUSCO: Cusco FC 3-1 FBC Melgar

LIMA: Universitario 0-2 U. César Vallejo

TRUJILLO: C. A. Mannucci 0-1 Cantolao

AYACUCHO: Ayacucho FC 2-0 Alianza Lima

CAJAMARCA: D. Llacuabamba 1-2 U. San Martín

HUÁNUCO: Alianza Universidad 1-0 Cienciano