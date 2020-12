Lio Messi se moja sobre Griezmann y Neymar

En su entrevista con Jordi Évole, Messi dijo haber hablado con el astro brasileño y elogió al francés.

El delantero del FC Barcelona, Leo Messi, habló sobre varios temas en su entrevista, entre ellos de nombres propios como Neymar Júnior o Antoine Griezmann.

Del astro brasileño, tras sus palabras de que iba a jugar con Messi señaló que “va a ser difícil también traer jugadores porque hace falta dinero y no hay dinero. Hay varios jugadores importantes para volver a pelear por todo y hay esos jugadores hay que pagarles la ficha. Me reía porque dijiste a Neymar debe ser carísimo por todo lo que lleva eso”.

Asimismo, Messi advirtió que “y al París cómo le pagas el traspaso… No es fácil, va a ser una situación difícil para el presidente nuevo. Tendrá que ser muy inteligente, ordenar todo y hacer muchos cambios para que le vaya bien”.

De las palabras de Neymar, el argentino matizó que “No dijo vamos a jugar, dijo me gustaría jugar… ¿no?. Sí, hablamos de vez en cuando. Los tres o con él o con Luis cada día. Mantenemos la relación. Con Luis casi todos los días”.

Por último, Leo Messi señalo que sobre la relación con Antoine Griezmann es “buena, yo ya lo dije, no tuve nunca problemas con él y nunca hice todo lo que se dijo, que no quería su fichaje y todo eso, creo que quedó más que aclarado. No tengo problemas, la relación es buena y a veces tomamos mate juntos en el vestuario y en los viajes, no hay ningún tipo de nada”.