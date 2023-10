¿Lionel Messi y un posible retorno al Barcelona?

Lionel Messi podría jugar en el club vasco por última vez

Lionel Messi se desempeña actualmente en el Inter de Miami, pero habría alguna posibilidad de que juegue por el Barcelona.

El combinado estadounidense acaba oficialmente su participación en la competición regular de la Major League Soccer al no poder sostener los buenos resultados que venían consiguiendo. Cabe precisar que la buena racha que tenía el equipo de Fort Lauderdale fue con el “10” argentino y a partir que no estuvo dentro de la formación inicial por tema de lesión, el invicto se perdió.

Ahora, la escuadra norteamericana jugará sus dos últimos encuentro del año contra Charlotte FC porque no pudo conseguir el objetivo de la clasificación, por ello, el cuadro, que es propiedad del ex futbolista ingles, David Beckham, no participará en un competición hasta dentro de un cierto tiempo. Conforme a lo informado por el medio Sport de España, es por esa situación que se podría dar la posibilidad de que la “Pulga” regrese al conjunto azulgrana, ya que estará dos meses y medio sin minutos, pero también resaltan que es una opción muy remota.

Hay una famosa frase que se relaciona con el deseo de todos los hinchas culés y de todos los aficionados del fútbol en general: vale la pena soñar.

