Lionel Scaloni criticó el estado del terreno de juego del Venezuela vs Argentina

Argentina se llevó un empate (1 a 1) tras su visita a Venezuela por la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El partido fue disputado de inicio a fin, sin embargo, el principal motivo detrás de ello fue el mal estado del Estadio Monumental de Maturín, que se encontraba inundado en varios sectores de la cancha. El entrenador de la albiceleste, Lionel Scaloni, criticó las condiciones en las que se disputó el partido.

“Es evidente que las condiciones no estaban dadas para el espectáculo, no se podía jugar. Cuando el partido no se puede jugar, no se puede jugar. Hoy no estaban las condiciones. Nosotros tuvimos varias chances claras, ellos intentaron mucho desde afuera del área y jugaron largo, como tenía que ser el partido”, indicó el técnico de la campeona del mundo.

Sin embargo, el estratega argentino no detuvo su crítica ahí y habló de forma global de las Clasificatorias. “Hay que considerar las condiciones, más allá del partido de hoy, de las Eliminatorias Sudamericanas. Nosotros nos adaptamos a todas sus dificultades. Este equipo compite siempre. A nivel competitivo estamos bien, sumando muchos chicos jóvenes. Que ellos puedan aportar estando acá con nosotros es una alegría”, señaló Lionel Scaloni.

Messi volvió a vestir la Albiceleste

Otra de las novedades del encuentro fue la vuelta de Lionel Messi, quién no pudo disputar la anterior fecha doble debido a problemas físicos. El ’10’, que jugó los 90 minutos, tuvo un regreso complicado especialmente por el estado de la cancha.

“Estoy contento de poder tener continuidad y estar otra vez acá. La verdad que se hizo muy difícil jugar así, se hizo el partido muy feo, muy trabado. La cancha no ayudó para hacer lo que nosotros queremos hacer. No habíamos preparado un partido así, pero sí nos sentíamos preparados para disputar la segunda pelota y buscar el error del rival”, comentó el astro argentino.

