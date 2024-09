Lionel Scaloni:”Es difícil que un equipo no dependa de Messi”

El entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, habló en rueda de prensa sobre el partido ante Colombia, correspondiente a la fecha 8 de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Además de ello, habló sobre la situación con Lionel Messi; quien debido a una lesión provocada en la final de la Copa América se perdió la fecha doble ante Chile y Colombia.

“Cuando damos una lista nos comunicamos con todos y Leo (Messi) no será la excepción. Veremos si podemos contar con él para la próxima”, indicó el entrenador en rueda de prensa. También elogió al jugador del Inter de Miami y comentó que es difícil no depender de un jugador como él. “Es difícil que un equipo no dependa de Leo (Messi), es un futbolista único. Lo bueno es que nosotros tenemos una idea de juego más allá de quién está dentro de la cancha”, comentó el estratega.

De igual forma, se mostró disconforme con el horario del partido, el cual consideró que no ayuda al espectáculo. “El horario del martes no ayuda al espectáculo, pero es para los dos por igual. No vamos a cambiar nuestra manera de defender, pero hay que tener cuidado con la pelota parada de Colombia”, indicó Scaloni.

Asimismo, fue consultado por una nueva edición de la Finalissima, donde jugaría ante España, campeona de la Euro 2024. “No veo factible que la Finalissima se juegue el año que viene por el calendario que tiene España. Lo veo lejos. Ya se verá si buscan un hueco, porque en estas cosas te hacen jugar en el medio de un partido y otro, pero no la veo. Queda lejísimos, no estoy con eso en la cabeza. Solo tengo esa información y ya veremos qué sucede”, expresó

¿Cómo le va Scaloni en Eliminatorias?

Tras 7 jornadas disputadas, el conjunto dirigido por Lionel Scaloni ocupa el primer puesto de la tabla de Eliminatorias con 18 puntos. Mientras que Colombia marcha en el tercer lugar con 13 unidades.

