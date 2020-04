Llacua amenaza con retirarse

Si no le paga bien la televisión se van del torneo, dijo su presidente

Deportivo Llacuabamba es uno de los clubes peruanos más afectados por esta crisis sanitaria, ya que su institución continúa con los problemas internos por la televisación de los partidos. Por ello, el presidente del club de Pataz, Hernán Saavedra, asegura que de no lograr el apoyo por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), evalúan hasta retirarse de la Liga 1.

“Si en caso la Federación no respeta el contrato que tenemos acordado con la televisora Gol Perú, estaríamos decidiendo suspender los contratos de los futbolistas, ya que no podríamos cumplir con los pagos, debido a la paralización de nuestras actividades mineras que se han dado en su totalidad”, indicó Saavedra.

Sin embargo, Saavedra no quiere que esto traiga consecuencias fatales para el cuadro minero y confía en que el máximo ente rector del fútbol peruano los ayude. “Esta dentro de nuestras posibilidades ya que no tenemos un fondo económico y no hay apoyo de la Federación. Espero que la FPF ponga su mano en el corazón y de una solución por el bien de todos”, agregó.