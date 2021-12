¿Llegará?: Yuriel Celi entró a la órbita de la ‘U’

Gregorio Pérez estaría analizando el fichaje de Celi (19) ante la necesidad de sumar en la bolsa de minutos.

El hecho de que sí habrá bolsa de minutos para la próxima edición de la Liga 1 Betsson, cayó como baldazo de agua fría para muchos; sobre todo para Gregorio Pérez, DT de Universitario, quien estaría analizando la llegada de Yuriel Celi de 19 años al cuadro ‘Crema’.

Según indican las autoridades de velar por el campeonato, se deberá sumar, en todo el año, 1785 minutos con jugadores Sub-20.

“Para nosotros es una gran preocupación el tema de la bolsa de minutos porque ya habíamos planificado el plantel para el próximo año. No es solo en nuestro caso, sino también otros clubes. Es un tema que uno no maneja y hay que adaptarse. Sorpresivamente nos encontramos con la noticia de que hay Bolsa de Minutos. No veo que la Bolsa dé frutos”, dijo Gregorio Pérez para el programa ‘Fútbol como Cancha’ de RPP.

El jugador que militó en Academia Cantolao el 2021, fue pieza importante para que el cuadro del ‘Delfín’ mantuviera la categoría. Sin embargo, a causa de temas extrafutbolísticos, Celi ya no fue tomado en cuenta para una temporada más. Aún así, se supo de un posible interés de UTC de Cajamarca y, ahora, de Universitario de Deportes.

En los próximos días debería haber mayores novedades respecto al jugador y su posible fichaje, por ahora no hay nada descartado.