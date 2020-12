Llegó primer jale de Alianza, pero…

Mundialista ecuatoriano Gabriel Achilier fue contratado en octubre sin saber que iban a descender.

El defensor ecuatoriano Gabriel Achilier sorprendió a propios y extraños al arribar ayer en horas de la madrugada a la capital y ser recibido por una delegación de Alianza Lima en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Las conversaciones estuvieron avanzadas entre el entorno del jugador y el club íntimo desde octubre pasado y la intención era tenerlo como primer fichaje del 2021, sin embargo, ahora se repensarán las cosas con su histórico descenso a la Liga 2. En las últimas semanas, mientras el club continuaba conmocionado por la pérdida de la categoría y el deseo de ir al TAS para revertir esa adversidad, las negociaciones iban por buen rumbo.

Achilier no juega desde el 14 de febrero pasado, en el empate de su anterior club, Monarcas de Morelia ante el Tijuana por el campeonato de México. Aunque llegaría como jugador libre, hay muchas trabas para que vista la blanquiazul. En primer lugar, su contratación fue aprobada por Mario Salas y estuvo a cargo de Víctor Hugo Marulanda, quienes ya no están en la institución. Además, su salario no se adaptaría al nuevo presupuesto que implica jugar en Liga 2, pero su llegada estaba programada para este día y se realizarán negociaciones.