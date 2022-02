LNSV: Latino Amisa se impuso por 3-1 sobre Deportivo Alianza

Latino Amisa remontó el partido y finalmente se impuso por 3-1 a Deportivo Amisa por la Liga Nacional Superior de Vóley(LNSV) con una gran actuación de la central peruana Mirtha Uribe.

La central peruana fue la mejor jugadora del encuentro con 14 puntos en total, 1 ace y 81% eficacia en el ataque.

“Creo que es un trabajo colectivo, no solo de las personas, individual, sino del colectivo. Si mis compañeras no hubieran aportado el granito que hemos aportado cada una, no hubiera podido ser posible”.