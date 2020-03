Lo Deza…pareció

Bengoechea optó por no inscribirlo en el torneo internacional. Futuro de Jean está lejos del club grone

La situación de Jean Deza en Alianza Lima se torna cada vez más difícil, luego de su tercera indisciplina y la decisión de Pablo Bengoechea de no incluirlo en el partido con Municipal, trascendió la información de que el técnico se reunió con él para informarle que no lo tendrá más en cuenta, y esto parece corroborarse. El cuadro íntimo presentó ante Conmebol la lista de treinta jugadores inscritos para la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde no incluyeron al ‘Ratón’, de hecho, Beto Da Silva usará la camiseta ‘11’ que él utilizó en el inicio del campeonato.

El Fondo Blanquiazul está tratando de ver la forma para rescindir el contrato del ‘Ratón’, quien pidi una indemnización de 300 mil dólares para rescindir, una cifra que en La Victoria duele desembolsar.