Lo espera con ansias

Manchester United jugará contra sevillanos en Colonia

El próximo domingo 16 de agosto en Colonia, sede donde también se disputará la final del torneo, Sevilla se medirá al Manchester United, el principal favorito, según las casas de apuestas, y uno de los grandes clubes en el panorama europeo, vitola que no asusta ni mucho menos al club más laureado en esta competición.

De hecho, para el Sevilla no será la primera vez que se enfrente al Manchester United en esta competición europea. La última gran alegría de la parroquia andaluza cruzando las fronteras nacionales fue en Old Trafford, en 2018. Hace dos años, y 60 después de la única vez que lo había podido conseguir, el Sevilla accedía a los cuartos de final de la Champions tras derrotar en su estadio al United de Mourinho (1-2). Dos goles de Ben Yedder en la segunda parte sellaban el pasaporte hacia los ochos mejores, donde ya no pudo con el Bayern. Una eliminatoria muy recordada.