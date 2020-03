Gregorio Pérez se fue a Uruguay y dejó un cronograma de trabajo a cada uno.

El técnico de Universitario de Deportes, Gregorio Pérez, se pronunció acerca de la suspensión de las actividades del fútbol peruano y del club por toda esta semana. Los cremas retomarán los entrenamientos el día 23.

“Lo más importante es la salud de todos. Dada la epidemia, el plantel, hasta la semana que viene, no va a entrenar. Cada uno (de los jugadores) tiene un cronograma de trabajo y no me cabe la menor duda que cada uno lo va a llevar a cabo en los lugares que ellos entiendan sean los mejores”, indicó Gregorio Pérez.