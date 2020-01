Lo recibieron con FLORES

Mucha expectativa ha generado la llegada del futbolista peruano Edison Flores a la MLS estadounidense. El “Orejas” habló para el canal de televisión de su nuevo equipo DC United, en donde mencionó los objetivos que quiere lograr con el club. “Tengo sensaciones muy buenas viendo al grupo en los trabajos.

“Orejas” llegó como mucha ilusión a la MLS

Todavía no he podido entrenar, pero muy contento de poder estar aquí y contribuir”, expresó. El volante de la selección mencionó la posición del campo donde desearía jugar en el DC United. “Mi posición en la selección peruana es por izquierda, pero en mi último club jugué de segundo delantero o de ’10’. Me siento cómodo en esas posiciones. En donde me ponga el entrenador, voy a dar lo mejor y tratar de ser agresivo a la hora de atacar. Quiero darle mayor fuerza a la ofensiva y también mayor cantidad de goles”, añadió.

Por último, afirmó que no le será complicado adaptarse a su nueva vida en Estados Unidos. “Hay muchos Monteneperuanos aquí, he probado la comida peruana en Washington, creo que va a ser muy atractivo para mí y para la gente de Perú el poder estar aquí y jugar”, finalizó.