¡LO SUFRIMOS TODOS! Perú perdió 1-0 ante Bolivia

Perú cayó por la mínima ante la Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz por la quinta fecha de las Eliminatorias.

Lamentablemente no pudo ser. Perú perdió 1 a 0 ante Bolivia por la quinta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas. La ‘Blanquirroja’ no pudo con los 3.577 metros sobre el nivel del mar del Estadio Hernando Siles y sigue siendo el único equipo sudamericano que no ha podido ganar en La Paz.

La Selección Peruana planteó un buen partido pero por un error se fue con las manos vacías de La Paz, la ‘Blanquirroja’ contó con algunas chances para anotar pero fue ineficaz de cara al arco.

El primer tiempo fue muy parejo, tanto la bicolor como la ‘verde’ tuvieron ocasiones para abrir el arco. Los dirigidos por Ricardo Gareca remataron al arco en tres ocasiones mientras que los comandados por César Farías solo lo hicieron una sola vez. La primera parte del cotejo terminó con el marcador en blanco.

En el segundo tiempo la esperanza se hacía más latente cuando a los 75 minutos Henry Vaca era expulsado del partido tras una tremenda falta hacía Alexander Callens. La ‘bicolor’ no pudo aprovechar su superioridad numérica y cayó en los últimos minutos del compromiso.

El único gol del partido llegaría a los 82 minutos luego de Christian Cueva perdiera el balón en el mediocampo. Ramiro Vaca fue el protagonista del gol de la selección altiplánica tras un remate que se desvió en Alexander Callens. Pedro Gallese, quien fue uno de los mejores del partido, no pudo evitar la caída de su portería.

Tras esta derrota, la Selección Peruana se mantiene en la séptima casilla con 11 unidades, por ahora está a 4 unidades del quinto puesto. Por su parte, la Selección Boliviana alcanzó 9 puntos y escaló a la octava posición de las Eliminatorias.

La ‘Blanquirroja’ cerrará esta fecha triple el jueves cuando enfrente a la Selección Argentina de Lionel Messi en el Estadio Monumental de Buenos Aires, el partido se jugará a las 18:30 hrs (horario peruano). Por otro lado, la ‘Verde’ buscará volver a hacer respetar su casa ante Paraguay el mismo jueves pero a las 15:00 hrs. ¡A levantarse, Perú!