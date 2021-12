Loco Vargas reveló el motivo de su fallido pase al Real Madrid

Juan Manuel Vargas explicó el motivo sobre su fallido traspaso con el club blanco y otros grandes de Europa.

Juan Manuel Vargas reveló el motivo de su fallido traspaso al Real Madrid y otros clubes europeos para ficharlo. Todo esto durante su gran momento en la Fiorentina.

El popular ‘Loco’ Vargas con 38 años, asistió al programa ‘La fe del Cuto’ del diario Trome. Luis Guadalupe le preguntó al exfutbolista acerca de la veracidad del supuesto interés del Real Madrid por ficharlo. “Yo sé la historia, pero quiero que la cuentes tú ¿Tuviste una propuesta concreta del Real Madrid?” le cuestionó el ‘Cuto’.

“Se especulaba mucho“, fue lo primero que respondió Juan Manuel Vargas tras la pregunta directa del Cuto, en referencia a su posible traspaso al Real Madrid. Sin embargo, el exjugador de Universitario de Deportes confirmó diciendo que sí había sido realidad.

“Me vienen a entrevistar del diario Marca y me dicen que realmente había un interés, no solo de ahí sino de varios equipos de Europa”, dijo Juan Manuel Vargas. Lamentablemente todo quedo en una posible llegada que nunca se concretó. El ‘Loco’ Vargas reveló el motivo de su fallido traspaso al Real Madrid:

Vargas no llegó al Real Madrid por culpa de una cláusula millonaria de salida. “Me pusieron una cláusula de 26 millones (euros) para comprarme. Yo incluso me peleo con los directivos de la Fiorentina, porque yo quería que me vendan a los dos años, pero ellos querían los 26 (millones)”, afirmó el ‘Loco’.

No solo el Real Madrid tenía interés por el peruano. También se sumaban a la lista el Inter de Milán, Juventus y Manchester City. Debido al buen mejor momento que pasaba Juan Manuel Vargas en Italia, pero el lateral terminó por quedarse en la Fiorentina para años más tarde mudarse al Betis de la Liga española, siendo ese su último equipo en el viejo continente.