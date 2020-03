Los controla con videollamadas

Así chequea Vivas el trabajo de los jugadores del Boys

Si hay algo que no se le escapa al técnico de Sport Boys, es ver a sus dirigidos entrenar duro y parejo. Por ello, el entrenador del cuadro rosado está haciendo video llamada con cada jugador del club rosado para saber el detalle de lo que están haciendo. Pero no solo eso, el profesor Bernal, quien es el preparador físico, ha dado una dieta a cada futbolista para cuando se reinicie el campeonato. ¿El objetivo? Ningún jugador debe pesar más de dos kilos, pues tienen que estar en su peso ideal, de lo contrario, habrá un castigo disciplinario para el futbolista.

Por otro lado, ayer fue el cumpleaños del defensa nacional, Adrián Zela ¿Varios jugadores de la ‘Misilera’ le mandaron sus saludos, pues saben que el jugador recuperará su mejor forma lo más rápido posible y será de mucha utilidad para el elenco chalaco. Sin lugar a dudas, la ‘Molle’ lo debe haber pasado de lo lindo, aunque en cuarentena no es igual, si se está con la familia, todo está bien.

Los rosados tienen previsto volver a entrenar el lunes 30 de marzo, pero así como van las cosas, parece que será por mayor tiempo.