Lampard no está cómodo con regresar a la actividad en estos tiempos

El entrenador del Chelsea, Frank Lampard, habló para el medio ‘BT Sport’ sobre la importancia de realizar tests en el fútbol inglés para que se aseguren que la Premier League pueda reiniciar sin ningún problema.

“Cuando hablamos de hacer tests, tenemos que evaluar entre 70 u 80 personas si es que

reanudáremos los entrenamientos. No sé la cantidad de pruebas que se han realizado a los

cuidadores y trabajadores de la sanidad que han hecho un trabajo increíble en estos dos últimos meses. No creo que me convengan a mí ni a nadie más, si no nos aseguramos que los sanitarios deben ser evaluados”, manifestó el popular ‘Frankie’.