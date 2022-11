Louis Van Gaal: “No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él”

Louis Van Gaal, entrenador de Países Bajos, reconoció la superioridad de Ecuador en el empate por la segunda fecha del Grupo A y fue autocrítico con su equipo por no haber podido completar un buen encuentro.

El también exestratega del Barcelona reconoció que su rival pudo voltearle el partido, por las distintas situaciones de peligro que generó. Además. aseguró que el equipo dirigido por Gustavo Alfaro fue superior en el encuentro por el Grupo A de la Copa del Mundo.

“No hemos jugado un buen partido. Jugamos bien sin balón, pero no con él, un problema que ya tuvimos en el primer partido. Hemos perdido todos los duelos. Hemos sido pobres en términos de posesión y si no la tenemos no llegamos al área rival, hemos regalado el balón rápido. No hemos estado a la altura en la construcción de juego. Todo fue para Ecuador, nos superaron”, comentó Van Gaal.

Además, analizó el partido y precisó que no hubo grandes chances además de los goles. “Ecuador pudo ganar, pero tampoco tuvieron muchas ocasiones, una que estrellaron en el travesaño. Les hemos regalado varias ocasiones. No ha habido muchas ocasiones claras en el partido”.

Para que Países Bajos clasifique a octavos de final del Mundial depende de sí mismo. Ganando o igualando con Qatar en la tercera fecha de fase de grupos le basta para pasar a la siguiente ronda. La ‘Naranja Mecánica’ ganó su primer partido frente a Senegal y empató con Ecuador. Por ahora, se ubica en el primer lugar de la tabla de posiciones de su zona.

Redactor: Diego Pecho