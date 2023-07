Actualmente Lucas Martínez Quarta juega en el Calcio por el Fiorentina.

El defensor argentino, Lucas Martínez Quarta, que milita en la Fiorentina, analizó el bien momento porelqe está pasando River Plate, club de donde surgió como futbolista profesional. Y se mostró feliz por ver el estadio cada vez que juegan de local

Habló de las similitudes entre el equipo actual y el que él integró, cuando Marcelo Gallardo era el técnico.

Declaraciones en un programa de una cadena internacional.

“Fui ayer al River vs Colón, y también al River vs TheStrongest por la Copa Libertadores. La verdad, hermoso, cómo está el estadio, cómo juega River, te impacta. Al tener cerca la gente es un arma más para nosotros, y creo que la está aprovechando bien”.

“Te motiva tener a la gente cerca con el nuevo anillo que hicieron en el estadio. Es ahora un arma más y creo que los rivales lo van a sufrir”.

“Me tocó estar en el mejor River de Gallardo, esa sensación de ir a cualquier cancha y saber que ibas a ganar o jugar cualquier torneo y saber que ibas a pelear y es la sensación también que se ve ahora. Es la primera experiencia de Martín (Demichelis) como entrenador, creo que lo está haciendo muy bien y está capacitado y lo está demostrando con los resultados, que está arrasando”.

“No era fácil agarrar después de Marcelo, con los títulos que ganó y lo que significa en River, pero Martín con la ayuda de Javi (Pinola) y Poroto (Lux) le están ayudando con la línea de lo que es River y lo que quieren”.

“El cambio del césped de River, para el juego que tiene, es fundamental y para los rivales no acostumbrados, les cuesta”.

“Creo que Gallardo es un técnico muy completo. Te exprime al máximo. Lo hizo con tantos jugadores, que ha respaldado y han podido revertir situaciones difíciles, Pity (Martínez), Nico De la Cruz. A mí mismo me ha pasado, que no estaba en un buen momento, y me ha respaldado”.

“Al jugador en River se le demanda ganar, pero jugando bien”.

“Pelear todos los torneos, pero si jugás bien, es más satisfactorio”.

“Aliendro me sorprendió, está en un nivel muy alto. Es un jugador muy para River. tiene todo. Sabe los momentos”.

“Estaba todo alineado (en la etapa Gallardo), por eso se ganó todo lo que se ganó y que se mantuviera un nivel alto tanto tiempo. Estaba en todos los detalles”.

“A mí Gallardo me marcó mucho. Me respaldó mucho”.

“Es un técnico que te exige al máximo, pero sabés que le va a servir a uno. En los resultados se veía”.

