Luciano Spalletti: “Xavi es mejor que yo, él ha ganado”

Luciano Spalletti, director técnico del Napoli de Italia, habló tras perder 4-2 ante el FC Barcelona por ronda eliminatoria de la Europa League. El estratega italiano señaló que el esquema táctico de Xavi Hernández fue muy superior a su juego.

“Hay que ser objetivos. Ellos han sido mejores. Pueden ser detalles y hemos tenido complicaciones en el partido. Soy peor que Xavi, él ha ganado. Soy realista, pero eso sí, esta derrota no me hace peor entrenador”. El italiano también mostró cierto disgusto por la actuación de su equipo: “Tenemos que ser honestos, cometimos más errores de los habituales. Ellos lo aprovecharon, lo hicieron muy bien en la circulación del balón, facilitado también por el gol inicial y a partir del segundo tanto de De Jong, la cosa se fue complicando”, aseguró el DT italiano.

Spalletti se mostró triste por no poder competir ante un Barcelona que estuvo muy ofensivo: “Nos hubiera gustado estar a la altura. Nos costó mucho estar aquí todos juntos, y esto duplica la tristeza, incluso más que el resultado. Soy el principal responsable cuando el equipo no tiene una actitud correcta”. No quiso poner excusas a las bajas y sobre los silbidos que recibió Insigne de su propia afición, explicó que “son pocos en comparación con las muestras de aprecio que ha recibido a lo largo de los años y todavía lo necesitamos”.