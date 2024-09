Luis Advíncula: “No tenemos margen de error”

El lateral derecho de la selección habló sobre el partido ante Colombia

Hablo el ‘Rayo’. El partido entre Perú contra la selección colombiana, que se disputará el viernes 6, se acerca cada día más y los ánimos comienzan a subir por ver de nuevo a la ‘bicolor’. En rueda de prensa, Luis Advíncula habló sobre la importancia del próximo partido por Eliminatorias y destacó el estado de animo de todo el plantel.

“Colombia si bien dicen que es el favorito está perfecto, viene de ser subcampeón de América. Pero nosotros estamos en casa y somos once contra once, dentro del campo se ven los gallos. Si bien los medios colombianos dicen eso, no tengo nada que decirle; simplemente que estamos en casa y haremos respetar la localía”, aseguró el ex Sporting Cristal. Además, aseguró que está selección se va a matar por defender los colores de la ‘bicolor’.

Asimismo, Luis Advíncula agregó que en esta fecha doble ante Colombia y Ecuador no tienen margen de error. “Creo que son fechas claves, pero tenemos que ir partido a partido, primero tenemos estas dos fechas con dos grandes selecciones (Ecuador y Colombia), por algo están donde están. Colombia llegó a la final de la Copa América, pero siempre acá en la Selección el ánimo está de lo mejor. Sabemos que no tenemos más margen de error, ahora jugamos en casa, debemos hacernos fuertes como lo éramos antes“, declaró el capitán de Boca Juniors.

De igual forma, ‘Lucho’ no dejo pasar la oportunidad para mostrar su agradecimiento con la hinchada blanquirroja y pedirles que sigan asistiendo al estadio. “Agradezco a la gente por seguir apoyando, sé que no estamos en un buen momento, pero, este es un nuevo proceso. Sabemos lo difíciles que son las Eliminatorias y sólo decirle a la gente que siga apoyando que está selección se va a matar por defender sus colores“, indicó Luis Advíncula.

El ex Rayo Vallecano también habló sobre Maxloren Castro, quien fue invitado a los entrenamientos de la selección por Jorge Fossati. Advíncula destacó el talento del extremo de 16 años aunque pidió paciencia con él. “Es un chico con muchas condiciones. Hay que llevarlo de a pocos, ya sabemos cómo es acá, que tiene 2 o 3 partidos y ya lo quieren vender al Manchester”, sostuvo el lateral derecho.

