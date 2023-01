Luis Benites: “El equipo está comprometido, a pesar de todo lo que viene sucediendo en el país”

Luis Benites, jugador de Sport Huancayo, se refirió a la preparación que tiene el Rojo Matador para enfrentar a Nacional de Paraguay por la primera fase de Copa Libertadores

“Conforme nos acercamos al torneo internacional, la planificación del comando técnico pasa por complementar trabajos con balón”, sostuvo en Ovación.

Luego agregó: “Hemos hecho fútbol entre nosotros para que nos ayude a llegar con ritmo al torneo internacional. La situación del país está muy complicada y los encuentros nos ayudarán a llegar mucho mejor”.

Benítes confesó como lo coloca el técnico Bermúdez. “El profesor me coloca de extremo y también detrás del punta. Estoy trabajando al 100% para ocupar un puesto en once, si el profesor me coloca o no ya tema de él”.

“El equipo está comprometido, a pesar de todo lo que viene sucediendo en el país, estamos trabajando duro. Si bien es cierto teníamos pensado llegar a la Copa Libertadores con dos o tres partidos de Liga 1, no se pudo dar, pero estamos enfocados en pasar la llave de la Copa”, añadió.