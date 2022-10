Luis Benites: “Me siento muy contento por la temporada que estoy viviendo, tanto a nivel individual como grupal”

El máximo goleador de la Liga 1 2022, Luis Benites, confesó a un medio local que se siente muy bendecido con el momento que está viviendo y señaló que a fin de año aspira jugar en el extranjero. Sport Huancayo se enfrenta a Binacional por la fecha 15 del Torneo Clausura.

“Me siento muy contento por la temporada que estoy viviendo, tanto a nivel individual como grupal. No me voy a conformar y voy a seguir creciendo en todo aspecto. Siempre trato de aprovechar al máximo los minutos que me den, para demostrarle al técnico que estoy para aportarle al equipo”, señaló el artillero del Sport Huancayo.

Luego, el polifuncional futbolista nacional, confesó: “Soy un jugador que siempre me quedo practicando una hora después del entrenamiento. Con el comando técnico anterior también lo hacía, ya que en la práctica está la perfección”

Consultado por su futuro, reveló que lo maneja su representante: “Todo jugador anhela salir al extranjero, a un equipo que te dé vitrina. Todo jugador anhela seguir creciendo en todo aspecto, veremos si a final de año se llega a concretar algo. Sé que Dios algo bueno me mandará”.

Redactor: Diego Pecho