Luis Enrique: “Me preocupa cero el resultado, me preocupa que el equipo haga las cosas bien”

Luis Enrique, técnico de la selección española, refirió al encuentro trascendental ante Marruecos por los octavos de final de Qatar 2022.

“Marruecos es una selección más en forma de este campeonato. Si alguien menosprecia a Marruecos no es la selección española”, sostuvo en conferencia de prensa.

Luego agregó: “Es un que es un gran equipo y que en términos de motivación estamos muy bien. Si me quedo con el rendimiento en este Mundial somos un notable alto a excepción de 10 minutos. Los rivales también juegan. Estoy muy motivado y convencido de poder lograr un buen resultado”.

Sobre el estilo de juego aseguró: “El jugador elige, si tiene que pegar un pelotazo, pues lo pega. Cualquier cosa está permitida, pero yo compro el pack completo. No me vale que nos metan un gol y se diga, por qué no se ha pegado un pelotazo. Nosotros vamos a jugar igual, no vamos a cambiar”.