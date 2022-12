Luis Garro: “No lo tuve que pensar mucho porque Cienciano es un club grande”

El nuevo refuerzo de Cienciano del Cusco, Luis Garro, comentó sobre su llegada al cuadro imperial y reveló que la altura no es un factor que se le haya complicado mucho

El nuevo jugador de Cienciano, Luis Garro, habló de su llegada al equipo cusqueño y señaló que no lo tuvo que pensar mucho pues le pareció muy seria la propuesta.

“A raíz de que acabó el campeonato empezaron a llegar propuestas y me pareció muy interesante lo que me propuso el club, no lo tuve que pensar mucho porque es un club grande, que pelea cosas importantes, está en Copa (Sudamericana), me pareció seria su propuesta y acepté”, dijo Garro para Radio Ovación.

Respecto a jugar en la altura indicó: “De hecho es difícil pero no he tenido malas experiencias, no me ha chocado, debe ser porque nací en la Sierra. Fue un punto importante el tema de la altura para mí porque si bien nunca he jugado en un equipo de altura, considero que te ayuda a sacar un poco de ventaja”.

“Considero que siempre está para grandes cosas, esperemos que este año sea de éxito, que todo salga bien para que el club también pueda pelear un título más. Sé que es paso a paso, no quiero hablar mucho a futuro pero está latente siempre la ilusión de campeonar”, comentó.

También se refirió al hecho de que aún no se anuncia al técnico del equipo. “No sabemos quién todavía es el técnico, imagino que eso lo estarán manejando en la interna del club y será cuestión de días que anuncien quién va a dirigir este año”, sostuvo.

Redactado por: Miguel Casana