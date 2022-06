Luis Pinto: “Néstor Lorenzo no tiene estatus para dirigir a Colombia”

Jorge Luis Pinto desconoce los méritos del argentino Néstor Lorenzo para llegar a la Selección Colombia y está decepcionado por las últimas decisiones que tomaron en la Federación Colombiana de Fútbol para el proceso mundialista al 2026.

“Me sorprendió totalmente el nombramiento de Néstor Lorenzo. No es superior a Alberto Gamero, no es superior a Hernán Torres, no es superior a Alexis García. No tiene estatus para dirigir la Selección Colombia”.