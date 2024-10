Luis Suárez crítica duramente a Marcelo Bielsa. “No nos saludaba”

No se guardo nada. Luis Suárez tuvo duras declaraciones contra el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, debido a diversas tensiones con el plantel. Suárez, quien se retiró de “La Celeste” en septiembre de 2024, reveló detalles sobre su experiencia bajo el mando de Bielsa, y el trato que tenía ‘El Loco’ con el resto del plantel ‘charrúa’ durante la Copa América 2024, disputada en Estados Unidos.

“En la Copa América hubieron compañeros que se plantearon no jugar más con la selección. Y vos te pones a pensar y decir: estamos llegando a un punto difícil. Vas porque quieres a tu país, quieres a tu selección y todos morimos por representar a nuestro país”, comentó el máximo goleador histórico de la selección uruguaya. “En la Copa América hubo situaciones que me dolieron que no las dije por el bien de la convivencia. A Canobbio, lo banco en lo que sucedió. Muchos días lo puso a hacer ejercicios con los futbolistas que fueron como sparring. Es una falta de respeto absoluto”, añadió el Pistolero.

Puedes leer:

Asimismo, habló sobre el trato del entrenador argentino de cara al público y los aficionados, quienes esperaban ser atendidos por los futbolistas. “Estamos llegando a Nueva York, después de un entrenamiento. Había gente en los hoteles, esperándonos a nosotros y el profe nos dice antes de bajar del bus: muchachos dice Marcelo (Bielsa) que no paren con la gente y que sigan derechos. Como capitán, con respeto a la gente y el agradecimiento que nosotros tenemos desde que yo empecé en la selección inculcado de agradecerle a la gente, paramos todo. Y de ahí paramos todo, estuvimos 15 minutos con la gente”, explicó Suárez.

¿Cuándo se juega el Perú vs Uruguay?

Luis Suárez realizó estas declaraciones a pocos días del partido entre la selección peruana contra los ‘charrúas’. El encuentro se jugará en el Estadio Nacional el próximo 11 de octubre a las 8:30 p.m. como parte de la fecha 9 de las Eliminatorias Sudamericanas.

También puedes leer: Perú vs Chile: Estadio Nacional no estaría disponible para el partido de Eliminatorias