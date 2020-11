Luis Suárez: “Donde no me querían me quieren en otro”

Luis Suárez habló sobre su salida del FC Barcelona

Dos meses después de su llegada al Atlético, sin ninguna duda ya se nota la presencia de Luis Suárez en la plantilla rojiblanca. En seis partidos suma cinco goles y acabó con el problema que venía arrastrando los colchoneros en anteriores temporadas. Ahora, sólo le falta seguir con esta línea y acabar con su sequía en la Champions League para demostrar que este nuevo Atlético puede competir ante cualquiera.

“No, no me sorprendió porque sabía al equipo donde venía, con qué clase de compañeros y con qué entrenador iba a trabajar. La gente que trabaja alrededor del club es espectacular y me lo ha hecho muy fácil para adaptarme yo y mi familia. Eso te hace las cosas más fáciles y hace más grande al club. Uno lo valora y me sorprende la buena infraestructura que tiene. Ves al club en general con muchísimas ganas de seguir creciendo para ser más grande en Europa”, indicó Suárez sobre las dos derrotas como Liverpool y Barcelona.

“Los delanteros pasan por rachas. En el caso de la Champions lo mío no es racha, ya no sé como llamarlo… Lo importante es que no voy a bajar los brazos, voy a seguir intentándolo. Mi mayor deseo es lograr cosas importantes con el Atlético. Me da igual marcar yo, quiero que el Atlético gane para ser feliz. Es lo que me interesa. Trato de estar ajeno a lo que se pueda decir de los goles en Champions. Pero soy delantero y tengo que estar a la altura de lo que se pide”, agregó.

Por último, Luis Suárez comunicó que está feliz en el Atlético de Madrid. “No era un calentón, estaba triste y dolido por las formas de salir. Ya lo dije, donde te cierran una puerta se te abren cinco gigantes valorando el trabajo, la profesionalidad y la trayectoria. Me siento orgulloso. Donde no me querían me quieren en otro. Encontré la felicidad y disfrutando este momento ahora”, concluyó.