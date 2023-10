Luis Suárez marcó un hat-trick en 5 minutos con Almería

Por la jornada 8 de LaLiga, Almería empató en casa frente al Granada por 3 a 3, Luís Suárez uno de los hat-tricks más rápidos de la historia.

El delantero colombiano, Luis Suárez, tuvo un partido histórico, anotando un hat-trick en solo 5 minutos. El jugador del Almería marcó sus 3 goles desde el minuto 41 al 46 del primer tiempo.

El primer gol de Luis Suárez llegó gracias a la buena habilitación de Largie Ramazani a los 41 minutos. El goleador cafetero remató cruzado para abrir el marcador a favor del Almería.

Solo 3 minutos después, Luis Javier Suárez consiguió su doblete. A los 44 minutos, tras un gran desborde de Ramazani, el belga mandó un centro raso hacia Suárez. El atacante de 25 años solo tuvo que empujar el balón frente al arco para marcar el 2-0.

El tercer gol del colombiano llegó con suspenso en el final del primer tiempo. Tras otro buen pase de Ramazani, Luis Suárez logró ganar el esférico ante la mala salida del portero André Ferreira. Suárez enganchó, se quitó a un defensa del Granada y anotó sin inconvenientes el 3-0 a los 45+1’.

En la segunda mitad, el Almería se descuidó y el Granada aprovechó para empatar el encuentro. Los goles fueron de Bryan Zaragoza (66’), Ricard Sánchez (70’) y Myrto Uzuni (86’). Por lo que los 3 goles de Suárez sólo sirvieron para sumar un punto en casa.

Lamentablemente, Luis Suárez no logró terminar el partido por una lesión. A los 83 minutos, el goleador colombiano fue sustituido por Ibrahima Kone.

A pesar de la lesión y el amargo empate, Suárez quedó en la historia de LaLiga con el Almería. Según los datos de Misterchip, Luis Suárez marcó el tercer hat-trick más rápido de LaLiga en el siglo 21.

Kevin Gameiro (Atleti) vs. Sporting en 2017 (4 minutos y 45 segundos).

David Villa (Valencia) vs. Athletic en 2006 (4 minutos y 46 segundos).

Luis Suárez (Almería) vs. Granada en 2023 (5 minutos y 25 segundos).

