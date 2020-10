Luis Suárez: “No quería ser un estorbo”

El delantero Luis Suárez del Atlético de Madrid afirmó que nunca jugaría en el Real Madrid.

El jugador del Atlético de Madrid, Luis Suárez, fue entrevistado durante su concentración con la selección uruguaya. Por ello, le preguntaron acerca de su relación con Messi, Simeone, su salida del Barcelona y si jugaría en el Real Madrid.

Incluso, el delantero de la selección uruguaya comunicó sobre su molestia con Koeman. “Lo que molestan son las formas, que venga un entrenador diciendo que no cuenta conmigo, cuando ya la directiva había dicho que iba a haber cambios, te genera dudas de si es de verdad el entrenador quien no te quiere. Me llamó el entrenador, aunque yo ya sabía lo que iba a pasar. Después habló mi abogado con la gente del club, puse de mi parte, no quería ser un estorbo y la gente del club sabe que di yo el paso para hacerme a un lado”, agregó.

Además, recordó a su amigo Lionel Messi. “Siempre estamos hablando. El otro día nos vimos, pero nos vamos a extrañar. Llegábamos cada mañana al entrenamiento, nos sentamos a tomar mate, conversábamos de muchas cosas. Nuestros hijos llevan casi toda la vida juntos jugando en el colegio. También tenemos otros más pequeños que están casi siempre jugando y también la relación de nuestras mujeres influye mucho y creo que eso nos hizo crear un vínculo muy grande de amistad y le veo como un amigo, no como lo ve todo el mundo”, expresó.

Por último, el delantero uruguayo habló sobre el Cholo Simeone. “No me sorprendió para nada el Atlético. Soy un jugador muy estricto, trabajo mucho la disciplina táctica, solo tuve una semana y es complicado sacar conclusiones, pero he encontrado un grupo humano muy bueno, con ganas, ambición, gente joven con ganas de crecer y ganar cosas. Yo vengo a aportar como un compañero más y tratar de conseguir cosas importantes “, indicó.