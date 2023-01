Luis Suárez: “No voy a correr 50 metros en velocidad, porque ya no soy el que era antes”

El delantero uruguayo, Luis Suárez, declaró para la prensa en su presentación oficial en el club Gremio de Porto Alegre, asegurando que dará lo que pueda

Luis Suárez fue presentado oficialmente en el estadio Arena do Gremio para recibir la bienvenida por parte de la afición tricolor y luego, en conferencia de prensa, el delantero uruguayo habló sobre su momento actual profesional y sus expectativas para la temporada 2023.

“Lo que voy a prometer es compromiso, compañerismo, actitud, ganas y goles. Después, no soy el Luis Suárez de 2013, 2015, 2016. No soy. No soy tonto, no voy a correr 50 metros en velocidad, porque ya no soy el que era antes, pero capaz que un movimiento mío puede beneficiar a mis compañeros”, dijo Suárez.

El recibimiento de la gente me confirmó en un 100% la decisión que tomé, ahora tengo que asumir esa responsabilidad y convivir con esa presión. Que toda mi carrera fue así, con la crítica, siempre fui criticado, pero yo asumo esa responsabilidad porque es cuando más me gusta y cuando más rindo”, sostuvo.

Respecto al clásico ante Inter de Porto Alegre, el goleador de Uruguay comentó: “Todo el mundo conoce los clásicos de Inter y Gremio, tengo ansiedad por querer jugar ese tipo de partidos y un mensaje que siempre doy: que sea sin violencia y con espectáculo dentro de la cancha”.

Redactado por: Miguel Casana