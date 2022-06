Luis Suárez será nuevo jugador del River Plate

El goleador uruguayo volvería al futbol sudamericano tras 16 años.

Los medios en Argentina están dando por hecho que el uruguayo Luis Suárez será el fichaje bomba del verano con el River Plate.

Varios periodistas han informado que el goleador uruguayo habría dado el sí para jugar con los Millonarios. Luis Suárez se convirtió en agente libre tras finalizar su contrato con el Atlético de Madrid y muchos clubes han buscado hacerse de sus servicios, pero el River Plate sería el ganador.

Tras las ventas de Julián Álvarez y de Enzo Fernández, han generado un vacío en el ataque del River Plate. Por lo que Marcelo Gallardo espera a Luis Suárez y Miguel Borja, mostrándose ilusionado con la posibilidad de incorporarlos casi de inmediato.

El club argentino ha apostado todo por Suárez desde su salida con el Atlético de Madrid. Asimismo, el Muñeco se contactó con el uruguayo para darle las razones por las que debería jugar en Argentina: la cercanía con Uruguay, la promesa de sumar muchos minutos y la oportunidad de jugar cosas importantes en una liga competitiva que le permitiría llegar en óptimas condiciones al Mundial de Qatar.

Marcelo Gallardo, DT de River Plate, se había referido a Luis Suárez y dio buenos indicios: “Si se conectan las posibilidades, que hay predisposición de los dos lados, estará o no. El intento lo hicimos, tiene deseo, entusiasmo, está bueno. Si no hubiera mostrado entusiasmo, no estaríamos acá esperando. Es un futbolista de élite y en este momento está haciendo una recuperación de la limpieza en la rodilla, por más que lo pudiéramos tener hoy, mañana no puede jugar”.