¿Luis Suárez tiene chances de jugar el derbi este domingo?

Tras las pruebas realizadas a Suárez, se descarta que tenga una lesión muscular. Según informa el club, será duda hasta el último momento.

Luis Suárez no quiere perderse el derbi ante el Real Madrid. A pesar del susto que se llevaron los ‘Colchoneros’ luego de que el jugador uruguayo se marchara de la cancha con lágrimas en los ojos, las pruebas médicas han confirmado que el delantero no sufre ninguna rotura. El ‘Pistolero’ no está descartado para el encuentro de este domingo 12. Todo dependerá, tal y como informa el conjunto rojiblanco, de las sensaciones que tenga el artillero.

El Atlético de Madrid comunicó lo siguiente: “Los servicios médicos del club han realizado pruebas radiológicas a Luis Suárez en la Clínica Universidad de Navarra después de que el delantero uruguayo se retirara en la primera parte del encuentro de Liga de Campeones ante el Oporto debido a unas molestias musculares. Las pruebas han descartado que el atacante rojiblanco sufra rotura alguna. La evolución de su sintomatología marcará su disponibilidad para el derbi del próximo domingo. Luis Suárez seguirá realizando entrenamiento individualizado de readaptación y sesiones diarias de fisioterapia”.

Luis Suárez hizo saltar todas las alarmas en el minuto 13 del partido decisivo ante el Oporto. El delantero tuvo que ser sustituido por Matheus Cunha, que en las últimas semanas, ha ido ganando cada vez más protagonismo. Las muestras de dolor del uruguayo indicaban que no estaría presente en el duelo ante el Real Madrid de este domingo.

Ahora, tras las pruebas a ‘Lucho’, el optimismo en torno a su presencia el Santiago Bernabéu, ha crecido de gran manera.