Luis Urruti: “Trataremos de ganar la tan ansiada 27”

Tras una lesión que lo alejó de las canchas, el atacante uruguayo volvió a Perú para continuar su recuperación con Universitario

Al aeropuerto Jorge Chávez llegó ayer temprano el uruguayo Luis Urruti, jugador ofensivo de Universitario de Deportes, y tuvo algunas declaraciones con respecto al estado de su recuperación y a lo que espera conseguir con los cremas:

“Volviendo gracias a Dios. Lo que me sucedió, lastimosamente el fútbol es así, pero aquí estoy para volver con todas las ganas como siempre. Son seis meses de recuperación y yo voy dos con el médico que conozco. Ahora me quedan cuatro para hacerlo acá en Perú con la ‘U’”, declaró a los medios el atacante.

Sobre la actualidad del equipo merengue en la Liga 1, el futbolista charrúa tuvo las siguientes apreciaciones:

“Vi todos los partidos y creo que hubo algunos que mereció un poco más, pero no está alcanzando. Se está jugando bien y esta todo peleado. Ojalá nos alcance para ganar el apertura, pero si no se puede habrá que apuntar el clausura y tratar de ganar la 27 que hace años no se puede lograr”, agregó.

Por último, Luis Urruti reconoció el esfuerzo de sus compañeros, pero admite también que hay algo que no se está llevando de la mejor manera en el plantel para conseguir los resultados:

“Está parejo el fútbol peruano y está bueno, quiere decir que hay competitividad. Siempre uno quiere campeonar y de la mejor manera. No se está dando porque algo se está haciendo mal, confió que lo vamos lograr porque tengo tremenda fe en los muchachos. He visto los partidos desde Uruguay y le están poniendo muchas ganas. Ojalá volver a fines de septiembre y, quien dice, jugar las finales”, culminó.

