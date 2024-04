Lunes de fútbol: Horarios y canales de hoy 29 de abril

Lee el calendario de todos los partidos de futbol programados a nivel mundial para hoy, lunes 29 de abril.

Conoce la programación de los partidos de hoy, los horarios y los canales de TV, y sigue la transmisión minuto a minuto. Además, no te pierdas el importante encuentro entre Sporting Cristal vs. Cesar Vallejo por el Torneo Apertura de la Liga 1, Barcelona vs. Valencia por La Liga o el partido entre Perú y Venezuela por el Torneo Sudamericano Femenino Sub 20 y entérate aquí de toda la información de las competiciones del fútbol mundial.

Podrías leer:

Programación partidos de hoy, lunes 29 de abril:

Perú – Liga 1

20:00 César Vallejo vs Sporting Cristal. Ver en: Liga 1 Max

España – La Liga

14:00 Barcelona vs Valencia. Ver en: DirecTV

14:00 Real Betis vs Sevilla. Ver en:Star+, ESPN

Italia – Serie A

13:45 Genoa vs Cagliari. Ver en: Star+, ESPN

Portugal – Primeira Liga

14:15 Estrela vs Farense. Ver en:Star+

Brasil – Brasileirão

18:00 São Paulo vs Palmeiras. Ver en: Claro TV+

Chile – Primera División

19:30 Audax Italiano vs Cobresal TNT Sports

Ecuador – Primera A

19:00 El Nacional vs Delfin. Ver en: GolTV

Paraguay – Primera División

18:30 Olimpia vs Sportivo Ameliano. Ver en: DirecTV, Tigo Sports

Perú – Segunda División

13:00 Academia Cantolao vs Binacional

15:30 San Marcos vs Carlos Stein

Uruguay – Primera Division

13:00 Racing vs Fénix. Ver en: GolTV

18:00 Peñarol vs River Plate. Ver en: GolTV

18:30 Defensor Sporting vs Wanderers. Ver en: Star+, VTV+

Sudamérica – Sudamericano Sub-20 Femenino

16:00 Perú Sub-20 vs Venezuela Sub-20. Ver en: DirecTV

18:30 Brasil Sub-20 vs Colombia Sub-20. Ver en: DirecTV

21:00 Argentina Sub-20 vs Paraguay Sub-20. Ver en: DirecTV