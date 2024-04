Lunes de fútbol: Horarios y canales hoy 1 de abril del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, lunes 1 de abril del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, lunes 1 de abril del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Villarreal y Atlético de Madrid en LaLiga de España. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, lunes 1 de abril: horario y guía de canales

LaLiga – España

2:00 p.m. | Villarreal vs. Atlético de Madrid | ESPN, Star+

Serie A – Italia

5:30 a.m. | Bologna vs. Salernitana | Star+

8:00 a.m. | Cagliari vs. Hellas Verona | ESPN 2, Star+

8:00 a.m. | Sassuolo vs. Udinese | Star+

11:00 a.m. | US Lecce vs. AS Roma | ESPN 2, Star+

1:45 p.m. | Inter de Milán vs. Empoli | Star+

Copa de La Liga – Argentina

5:00 p.m. | Platense vs. Godoy Cruz | Fanatiz, AFA Play, TyC Sports Internacional

Liga Portuguesa – Portugal

2:15 p.m. | Portimonense vs. SC Braga | Gol TV, Gol TV Play

Serie B – Italia

8:00 a.m. | Parma vs. Catanzaro | D Sports, DGO

1:30 pm. | Sampdoria vs. Ternana | D Sports, DGO

Championship – Inglaterra

6:30 a.m. | Leicester City vs. Norwich | Star+

9:00 a.m. | Stoke City vs. Huddersfield | Star+

9:00 a.m. | Coventry City vs. Cardiff City | Star+

11:30 a.m. | Ipswich Town vs. Southampton | Star+

2:00 p.m. | Leeds United vs. Hull City | Star+

Lee más aquí:

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/ Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él. Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes. Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”. Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página. Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.