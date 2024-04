Lunes de fútbol: Horarios y canales hoy 22  de abril del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, lunes 22 de abril del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, lunes 22 de abril del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Comerciantes Unidos y Alianza Atlético por la Liga 1 Te Apuesto. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, lunes 22 de abril: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto – Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Alianza Atlético | Liga 1 Max, Liga 1 Play

LaLiga – España

2:00 p.m. | Sevilla vs. Mallorca – DSport, DGO

Serie A – Italia

11:30 a.m. | Roma vs. Bologna – ESPN 2, STAR+

1:45 p.m. | AC Milan vs. Inter Milan | ESPN, STAR+

Ligue 1 – Francia

10:05 a.m. | Stade Brestois – Monaco | STAR+

12:00 p.m. | Toulouse vs. Marsella | STAR+

2:00 p.m. | PSG vs. Lyon | ESPN 4, STAR+

Primeira Liga – Portugal

2:15 p.m. | Farense vs. Benfica – GolTV, GolTV Play

