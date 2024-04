Lunes de fútbol: Horarios y canales hoy 8 de abril del 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, lunes 8 de abril del 2024.

Descubre la programación de los encuentros de hoy, lunes 8 de abril del 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento entre Comerciantes Unidos vs. Cusco FC por la Liga 1 Te Apuesto. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos hoy, lunes 8 de abril: horario y guía de canales

Liga 1 Te Apuesto, Perú

3:00 p.m. | Comerciantes Unidos vs. Cusco FC | Liga 1 Max y Liga 1 Play

Serie A, Italia

1:45 p.m. | Udinese vs. Inter | ESPN, STAR+

Copa de la Liga – Argentina

1:30 p.m. | Deportivo Riestra vs. Huracán | STAR+, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Godoy Cruz vs. Sarmiento | STAR+, AFA Play, Fanatiz

6:00 p.m. | Platense vs. Tigre | TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Liga Pro – Ecuador

7:00 p.m. | Imbabura vs. Macará | STAR+, GolTV

Superliga – Dinamarca

12:00 p.m. | Brondby vs. Silkeborg | OneFootball

Supercopa – Arabia Saudita

2:30 p.m. | Al Hilal vs. Al Nassr | SSC, DAZN

Lee más aquí:

Recuerda

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos: