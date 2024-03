Lunes futbolero: Horarios y canales hoy 11 de marzo de 2024.

Verifica el calendario completo de los partidos programados para hoy, lunes 11 de marzo de 2024

Descubre la programación de los encuentros de hoy, lunes 11 de marzo de 2024, con detalles sobre horarios y canales de televisión. No te puedes perder el emocionante enfrentamiento de la Premier League entre Chelsea y Newcastle. La pasión por el deporte más popular continúa sin pausa, y en este contexto te proporciona toda la información esencial para sintonizar los juegos en VIVO.

Programación de los partidos: horario y guía de canales

LaLiga EA Sports – España

3:00 p.m. | Almería vs. Sevilla | ESPN 2, STAR+

Premier League – Inglaterra

3:00 p.m. | Chelsea vs. Newcastle | STAR+

Serie A – Italia

2:45 p.m. | Lazio vs. Udinese | ESPN 4, STAR+

AFC Champions League – Asia

2:00 p.m. | Al Nassr vs. Al Ain | STAR+

Copa de la Liga – Argentina

5:00 p.m. | Tigre vs. Lanús | TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

7:15 p.m. | Banfield vs. Vélez | STAR+, AFA Play, Fanatiz

7:15 p.m. | Independiente Rivadavia vs. Deportivo Riestra | TyC Sports, AFA Play, Fanatiz

Campeonato Uruguayo – Uruguay

2:30 p.m. | Cerro Largo vs. Rampla Juniors | STAR+

5:00 p.m. | Montevideo Wanderers vs. Deportivo Maldonado | STAR+

LigaPro – Ecuador

7:00 p.m. | Libertad vs. Universidad Católica | GolTV, STAR+

Superliga – Dinamarca

1:00 p.m. | Randers vs. Midtjylland | OneFootball

Superliga – Turquía

12:30 p.m. | Gaziantep vs. Besiktas | STAR+

