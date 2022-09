Luz Campoverde: “Debemos ir a Lima a buscar el triunfo”

Luz Campoverde, goleadora de Carlos Mannucci, mantiene la ilusión de lograr el campeonato y ganar la gran final del título femenino en Matute el próximo jueves

Luz Campoverde, goleadora de Carlos Mannucci, mantiene la ilusión de lograr el campeonato y ganar la gran final del título femenino en Matute el próximo jueves. Las Carlistas quieren lograr el campeonato en el Alejandro Villanueva.

“Un partido muy duro. Sabíamos que Alianza venía con todo a ganar, pero nosotros también salimos con todo. El partido fue muy intenso, supimos mantener el resultado e ir a Lima a buscar el triunfo para salir campeones”, comentó Campoverde a Movistar Deportes.

Además, la delantera reconoció que no se iba a perder la definición. “Siempre hay que dar la vida, corazón y alma para los partidos importantes y este es un partido importante cómo va a ser la final en Lima. Sentir el tobillo, lo siento sí, pero se pasa el dolor con el fútbol”.

PERÚ Y MÁS PARTIDOS DE PREPARACIÓN.

Finalmente, le restó importancia al jugar con la hinchada en contra en el segundo partido. “El público no importa, lo que importa son las jugadoras dentro del campo. No nos mantenemos en el público, no nos fijamos en la barra, venimos a jugar fútbol y dar un espectáculo a la gente”.

ALINEACIONES DEL PARTIDO.

Alianza Lima: Sánchez; G. Romero, Miranda, S. García, Castro, Arévalo, Bringas, Dorador, N. Romero, Tacilla, Lúcar.

Carlos A. Mannucci: Piarelli Valdivia; María Valentín, Olenka Gutiérrez, Angie Tomateo; Katherine Bravo, Ara Irina Alva, Carolina Albeláez, Odalys Rivas, Birka Ruiz; Melicia Aguilar, Luz Campoverde.