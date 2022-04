Málaga: “No se puede trabajar sin una estabilidad económica y emocional”

Natalia Málaga, entrenadora de voleibol femenino, manifestó cuáles fueron los motivos porque decidió dar un paso al costado tras dos años en club Latino Amisa

Natalia Málaga, entrenadora de voleibol femenino, manifestó cuáles fueron los motivos porque decidió dar un paso al costado tras dos años en club Latino Amisa. También señaló que no le ha gustado la lista de convocadas de la selección peruana de voleibol.

“Estos dos años en Latino, hemos hecho todo lo posible para poder cumplir lo que prometimos. Pero no se puede trabajar sin una estabilidad económica y emocional. Empezamos a poner un poco más de mano dura”, declaró Natalia Málaga.

Málaga espera que el Latino Amisa se quede en primera división de la Liga de vóley nacional: “Esperemos que Latino se mantenga en la primera división. Que hagan buenos contratos y que consigan un auspiciador que los pueda mantener”.

Finalizó su entrevista hablando porque no le gusta la lista de convocadas de la selección peruana de voleibol: “Vi la lista de las chicas de la selección peruana, de las cuales varias no han jugado la liga y he visto caras nuevas que no veo que puedan asumir ese papel de estar en una selección”.