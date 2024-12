¡MANCHESTER UNITED EN CAÍDA!

El Manchester United volvió a perder y sigue sin poder subir en la tabla.

Newcastle ganó 2-0 a Manchester United por la jornada 19 de la Premier League, los «diablos rojos» no pudieron sumar puntos en casa y siguen sin poder ganar en la liga. Las «urracas» siguen demostrando un buen nivel y poco a poco se acercan a la zona de Champions League.

A los 4 minutos del primer tiempo el sueco Alexander Isak lograba batir al portero y convertir el 1-0 a favor de la visita, los diablos no supieron reaccionar y al minuto 19 el brasileño Joelinton ampliaba la ventaja para las «urracas». En la segunda mitad, Los «diablos rojos» salieron en la lucha por no caer de local, pero la buena defensa del Newcastle impedía el gol y el Manchester United no logró descontar en el marcador.

Tras este resultado, el Manchester United se ubica en el puesto 14 con 22 puntos y suma su tercera derrota consecutiva, cerrando el año de una manera amarga sin poder acercarse a los primeros lugares. Por otro lado, el Newcastle se ubica en el quinto lugar con 32 puntos y solo 3 puntos lo alejan de la zona de Champions League.

En la siguiente jornada, los «diablos rojos» visitarán al Liverpool en una nueva edición del Derby Inglés donde buscarán derrotar al actual líder en el Estadio de Anfield el domingo 1 de enero. Las «urracas» visitarán al Tottenham con la idea de seguir escalando en la tabla en el Tottenham Hotspur Stadium el sábado 4 de enero.