Manchester United visita al Sheriff en Moldavia por la fecha 2 del grupo E de la Europa League

Sheriff y Manchester United se enfrentan por la fecha 2 del grupo E de la Europa League

Duelo importante por la Europa League. Manchester United se enfrenta en condición de visitante al Sheriff Tiraspol este jueves 15 de setiembre en Sheriff Stadium. El partido corresponde a la segunda jornada del grupo E de la Europa League 2022-23, se jugará a partir de las 11:45 a.m. (hora peruana).

El Manchester United llega a este encuentro con la necesidad de sumar puntos para pasar directamente a la siguiente de este torneo, tras perder sorpresivamente de local ante la Real Sociedad de España. Los diablos rojos quieren llevarse una victoria importante que les pueda ayudar a recuperarse tras una mala presentación

Para ese partido, el técnico Erik Ten Hag apostó por algunas rotaciones en su alineación. Cristiano Ronaldo y Casemiro fueron titulares, pero el elenco no pudo llevar su dominio al marcador a pesar de los diversos intentos. ‘CR7’ marcó, pero su tanto no fue convalidad por posición adelantada.

Tras el alto a la Premier League ante el fallecimiento de la reina Isabel II, el Manchester United no jugó el fin de semana, por lo que no se descarta que Ten Hag se decida a recurrir a su once estelar, con Marcus Rashford pilotando el ataque y el regreso de la dupla Lisandro Martínez y Raphael Varane en la zaga central.

Mientras el equipo de Moldavia viene de ganar de visita por 3-0 al Omonia Nicosia por la primera fecha de este mismo grupo. El exequipo de Gustavo Dulanto saldrá con todo sabiendo que tres puntos más podría separarlo más de sus rivales del grupo B. Hace unos días se confirmo que Cristiano Ronaldo rechazó una oferta del fútbol árabe tras la poca continuidad que esta teniendo en el equipo inglés.

Redactor: Diego Pecho