Manchester United y un gran convenio

Manchester United tiene acuerdo con una marca que le pagará una buena cantidad

Manchester United ha acordado un contrato millonario con Snapdragon, marca que le pagará la gran suma de setenta millones cada temporada.

El United no ha sido el mismo desde las épocas cuando estaba el ex director técnico Ferguson, pero igual es un equipo histórico de Europa y con prestigio, por ello y aunque no le está yendo de la mejor manera en la actual temporada de la Premier League, ha podido llegar a negociar con una empresa dirigida a la producción de chips de celulares, logrando de esa forma tener otro gran soporte económico más. El cuadro inglés, que ha firmado con la compañía relacionada a la tecnología, deberá usar el logotipo correspondiente en su camiseta.

Cabe destacar que al darse este patrocinio, el Real Madrid quedo atrás, ya que antes tenía el contrato de mayor valor económico con la compañía Fly Emirates, el cual era de cifras que no llegaban a los setenta millones, como ahora sí lo tendrá el equipo de los diablos rojos.

Leer más aquí:

Para suscribirte al diario “La Razón” del Perú, puedes seguir los siguientes pasos:

Ingresa a la página web oficial del diario “La Razón” en el siguiente enlace: https://www.larazon.pe/

Busca en la página principal el botón o enlace de “Suscripciones” o “Edición Impresa” y haz clic en él.

Se abrirá una nueva página donde podrás ver los diferentes planes de suscripción disponibles y los precios correspondientes.

Elige el plan de suscripción que más te convenga y haz clic en el botón de “Suscribirse”.

Completa el formulario con tus datos personales y de pago, según las indicaciones que aparecen en la página.

Confirma tu suscripción y sigue las instrucciones para finalizar el proceso.