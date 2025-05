¡MANCO SE ARREPIENTE!

Aseguró que su carrera pudo cambiar si tomaba buenas decisiones.

Reimond Manco, a sus 34 años, hizo una dura reflexión sobre su carrera futbolística, recordando lo que pudo ser y no fue. Lamentó no haber aprovechado al máximo su talento y las oportunidades que tuvo para brillar en el extranjero.

“Me gustaría estar en el aeropuerto yendo a PSV en la primera pretemporada”, señaló Manco, haciendo alusión a uno de los momentos clave donde su carrera pudo tomar otro rumbo.

Además, admitió que, de haber seguido una línea profesional adecuada, hoy podría estar en una de las ligas más lucrativas del planeta. “Probablemente estaría en Arabia Saudita, con una carrera muy importante, muchos títulos y habiendo pasado por grandes equipos a nivel mundial”, aseguró.

Pero lo que más sorprendió fue la revelación sobre una oferta que pudo cambiarlo todo. “Hace poco me reuní con Raúl González, mi exrepresentante, y me contó que tras el Sudamericano Sub-17 tuve 14 ofertas concretas de Europa. Una de ellas fue del Real Madrid”, contó Manco. “No quiero sonar agrandado, pero fui el mejor de Sudamérica, no es poca cosa”.