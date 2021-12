Manco sobre Juan Reynoso: “Es un excelente técnico”

Reimond Manco elogió a Juan Reynoso, además lo considera como el mejor DT peruano. En la entrevista explicó sus razones.

Reimond Manco sostuvo una conversación con Jesús Alzamora en el programa “La Lengua”. El futbolista confesó que admira y respeta a Juan Máximo Reynoso, a quien además, considera el mejor de los técnicos peruanos actualmente.

El ex jugador de Alianza Lima confesó que Reynoso es el mejor técnico del fútbol peruano debido a su franqueza, exigencia y excelente modo de trabajo.

“No es que un técnico te venga a decir ‘sabes qué, no te quiero’, pero puede venir a decirte ‘sabes qué, tengo esto para mi equipo, tú no encajas, te voy a poner de a pocos, o tienes que hacer esto’. Tiene que decirte las cosas. Por ejemplo uno de ellos que es el mejor es Juan Reynoso. Por eso le va tan bien. Es un tipo directo, que te dice las cosas de frente y eso te hace mejorar. Ahora, es un tipo perfeccionista con su trabajo.”, comentó Reimond.

Asimismo, agregó que él es así con todo el plantel y que su exigencia no lo limita a compartir con sus jugadores: “Lo que pasa es que Juan tiene de los dos, una vez que entras al entrenamiento ‘chau’, pero luego te habla o te matas de la risa. Él no mezcla, él no solo es así con sus 15 jugadores que rota y los demás no existen. No, no. No es así”.

Juan Reynoso dirigió a Reimond Manco en el 2010 cuando ‘Rei’ llegó del PSV prestado a Juan Aurich de Chiclayo, en uno de los mejores planteles del ‘Ciclón’.